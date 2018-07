Ibrahimovic marca, PSG triunfa e continua na cola do Olympique

O Paris Saint-Germain contou mais uma vez com a estrela de Ibrahimovic para conseguir uma difícil vitória neste sábado. O sueco marcou, de pênalti, o único gol do triunfo por 1 a 0 diante do Nice, no Parque dos Príncipes, pela 15.ª rodada do Campeonato Francês. Com o triunfo, a equipe colou novamente no líder Olympique de Marselha.

O PSG chegou aos 33 pontos, apenas um atrás do Olympique, que venceu na sexta-feira o Nantes. Na próxima rodada, quarta-feira, a equipe da capital pega o Lille na casa do adversário. Já o Nice estacionou nos 18 pontos com a derrota, em 11.º, e joga também na quarta, contra o Rennes.

Apesar da vitória, o PSG teve muita dificuldade neste sábado e só marcou quando Lucas sofreu pênalti aos 14 minutos. Ibrahimovic bateu com categoria e marcou o único gol da partida. No segundo tempo, os donos da casa mostraram-se confortáveis com a vantagem, se fecharam e apenas impediram que o adversário chegasse ao empate.