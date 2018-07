Ibrahimovic marca, PSG vence Brest e mantém liderança O Paris Saint-Germain derrotou o Brest por 3 a 0, nesta sexta-feira, mesmo fora de casa, e assegurou a liderança do Campeonato Francês pelo menos até o fim desta 19.ª rodada. Apesar do placar, o jogo foi complicado e a equipe da capital francesa só conseguiu marcar no segundo tempo, quando Ibrahimovic abriu o caminho da vitória, mesmo estando com um jogador a mais desde a etapa inicial.