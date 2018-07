Ibrahimovic marca três após homenagem e PSG avança na França

Pouco tempo após ser homenageado por uma agência de publicidade sueca, que criou uma espécie de Google direcionado apenas para pesquisas envolvendo Zlatan Ibrahimovic - o nome do site, inclusive, é Zlatan - o atacante do Paris Saint-Germain marcou três vezes na goleada sobre o Saint-Étienne por 4 a 1, nesta quarta-feira, em casa, e garantiu vaga na final da Copa da França para o PSG. Ao confirmar favoritismo, o time irá lutar pelo título da competição, no próximo dia 30 de maio, diante do Auxerre, que na última terça superou o Guingamp por 1 a 0.

Com a atuação brilhante do atacante sueco e mais um gol marcado pelo argentino Ezequiel Lavezzi, o PSG também ganhou ainda moral para encarar o Barcelona na próxima quarta-feira, contra o Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O time não atuará neste próximo final de semana, pois o duelo diante do Metz, pelo Campeonato Francês, foi adiado para o dia 28 de abril.