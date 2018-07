Ibrahimovic marca três e PSG assume ponta provisória no Francês

Ibrahimovic passou a semana como protagonista de uma grande polêmica, depois de disparar ofensas contra a França, mas mais uma vez mostrou o seu valor e respondeu em campo. O atacante sueco marcou três vezes nesta sexta-feira e foi o principal responsável pela vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Lorient, em casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado deu ao PSG a ponta provisória na tabela, com 59 pontos, um à frente do segundo colocado Lyon, que entra pressionado para pegar o Nice no sábado. Na próxima rodada, o time parisiense pega o Olympique de Marselha no dia 5 de abril, fora de casa. Já o Lorient é o 16.º, com 34 pontos, e duela com o Rennes no dia 4.

Ibrahimovic foi alvo de muitas críticas, inclusive de políticos do país, ao se mostrar revoltado com a arbitragem da derrota para o Bordeaux, no fim de semana passado, e exagerar na reclamação, chamando a França de "país de m...". Nesta sexta, no entanto, ele deixou esta grande polêmica de lado e precisou de somente quatro minutos para abrir o placar, de pênalti.

O gol fez o PSG relaxar, até de forma exagerada. A equipe parou de criar e chamou o Lorient, que passou a gostar do jogo no segundo tempo. Aos 12 minutos, Jordan Ayew recebeu perto da intermediária e acertou um belo chute rasteiro, no canto direito de Sirigu, que não alcançou.

Parecia que o PSG voltaria a tropeçar, mas aí Ibrahimovic voltou a aparecer e, de pênalti novamente, recolocou o time em vantagem aos 37. Ainda houve tempo para que ele aproveitasse um contra-ataque nos acréscimos para tirar com categoria do goleiro e selar o placar.