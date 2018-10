Astro da MLS, Ibrahimovic não aparece na lista dos 10 mais bem pagos dos EUA

A Associação dos Jogadores da MLS divulgou a lista dos salários dos atletas mais bem pagos do Campeonato Norte-Americano de futebol e a grande surpresa ficou para a ausência do astro Zlatan Ibrahimovic. Embora seja o nome mais conhecido da competição, o craque sueco não está entre os 10 mais bem pagos. Outra cara conhecida, o inglês Wayne Rooney sim, aparece na nona colocação.

Ibrahimovic recebe cerca de R$ 5,5 milhões por temporada vestindo as cores do Los Angeles Galaxy. O sueco, de 37 anos, tem sido especulado como um possível reforço do Real Madrid para a próxima temporada, já que o clube espanhol tem tido muitas dificuldades para achar um goleador. Benzema não tem agradado.

Rooney é um dos protagonistas do DC United e recebe R$ 10 milhões por ano. O primeiro colocado da lista é o italiano Sebastian Giovinco, que arrecada R$ 26,4 milhões pelo Toronto FC.

Confira a lista com os 10 mais bem pagos da MLS, em reais:

1º Sebastian Giovinco (Toronto FC): R$ 26,46 milhões

2º Michael Bradley (Toronto FC): R$ 24 milhões

3º Carlos Vela (Los Angeles FC): R$ 23,1 milhões

4º Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire): R$ 22,6 milhões

5º Giovanni dos Santos (LA Galaxy): R$ 22,1 milhões

6º David Villa (New York City FC): R$ 20,6 milhões

7º Jozy Altidore (Toronto FC): R$ 18,2 milhões

8º Ignacio Piatti (Montreal Impact: R$ 17,3 milhões

9º Wayne Rooney (DC United): R$ 10,3 milhões

10º Tim Howard (Colorado Rapids): R$ 9,14 milhões