Ibrahimovic perde pênalti, brasileiro marca sobre a Roma e Milan cola na líder Internazionale

O Milan está atrás da rival Internazionale por apenas um ponto na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Nesta quinta-feira, a equipe rossonero aproveitou o adiamento do jogo de rival, fez 3 a 1 na Roma, e voltou a sonhar com o título. O duelo no San Siro teve gol do brasileiro Junior Messias e pênalti desperdiçado pelo astro Ibrahimovic.

A abertura da 20ª rodada veio com a informação que o time do Bologna não poderia entrar em campo diante da líder Internazionale por causa do surto de covid-19 no elenco. Atalanta x Torino, Salernitana x Venezia e Fiorentina x Udinese também foram adiados por causa do surto do vírus na Itália.

Ciente do adiamento do jogo da líder, o Milan sabia que não podia perder a oportunidade de encostar no rival e foi para cima da Roma de José Mourinho. Com somente 8 minutos, Giroud, de pênalti, já havia colocado os mandantes na frente do placar. Pouco tempo depois, quem comemorava era o brasileiro Junior Messias, autor do segundo gol do time do técnico Stepano Pioli.

Antes do intervalo, Abraham descontou e recolocou a Roma na partida. Mas a expulsão de Karsdorp, por acúmulo de cartões, acabou com a chance de reação na etapa final. Após assistência de Ibrahimovic, Rafael Leão encobriu Rui Patrício e ampliou para 3 a 1.

Faltava o gol do sueco. Nos acréscimos, Mancini cometeu pênalti - também foi expulso - e deu chances para Ibrahimovic transformar a vitória em goleada. O artilheiro, contudo, parou em grande defesa de Rui Patrício. A vitória, porém, estava sacramentada e o Milan, agora, soma 45 pontos, diante de 46 da Inter, que tem um jogo a menos.

Terceiro colocado, o Napoli ficou um pouco mais distante da dupla de Milão ao ceder a igualdade à Juventus, em Turim. Mertens fez 1 a 0 no primeiro tempo, mas Chiesa igualou o placar após o descanso. Os napolitanos subiram para 40 pontos e o rival, em quinto, está com 35.

Demais jogos desta quinta-feira: Sassuolo 1 x 1 Genoa; Spezia 1 x 2 Verona, Lazio 3 x 3 Empoli e Sampdoria 1 x 2 Cagliari.