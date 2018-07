Ibrahimovic prestigia amigo Cavani na vitória do Uruguai

Cristiano Ronaldo não deixou a Suécia se classificar para a Copa do Mundo - a seleção de Portugal eliminou os escandinavos na repescagem das Eliminatórias Europeias. Mesmo assim, um dos maiores jogadores do futebol mundial deu as caras no Itaquerão. Zlatan Ibrahimovic, craque do Paris Saint-Germain, veio assistir o companheiro e amigo Edinson Cavani ajudar Luis Suárez a vencer o jogo para o Uruguai.

Ibrahimovic resolveu dar uma parada nas férias para acompanhar o Mundial depois de uma campanha feita por torcedores brasileiros no Twitter. Com a hashtag #vemibra, os torcedores pediam para o sueco vir ao País. Até mesmo o ex-atacante e hoje comentarista Ronaldo Fenômeno participou do apelo.

Depois de ter desembarcado no Rio e postado uma foto em seu Instagram ao lado de Fuleco, o tatu-bola mascote do Mundial, Ibrahimovic acompanhou a eliminação da campeã mundial Espanha diante do Chile. Ele estava no lotado Maracanã, na última quarta, para ver a surpreendente vitória chilena por 2 a 0. Um dia depois, veio para São Paulo. Ele apareceu no telão do estádio do Corinthians duas vezes e em ambas foi muito aplaudido por todos os torcedores.

Ibrahimovic disputou duas Copas do Mundo pela Suécia - 2002 e 2006. Na Ásia, ele era reserva, entrando na segunda etapa em alguns jogos. Quatro anos depois, já considerado craque, defendia a Juventus, de Turim, quando foi para a Copa como principal nome da seleção da Suécia. Ele ajudou o país a se classificar para a segunda fase em um grupo que tinha ainda Inglaterra, Paraguai e Trinidad e Tobago, mas nas oitavas de final os suecos foram eliminados pelos anfitriões, a Alemanha.

Nesta Copa ele está só na torcida. E dando azar para os teoricamente favoritos. Primeiro derrubou a Espanha e agora foi ver a Inglaterra ficar em situação difícil. E Daniel Alves o convoca para ver o Brasil.