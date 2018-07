Ibrahimovic promete seguir na seleção sueca após Euro

"Eu vou continuar com a seleção nacional, sem dúvida. Ainda estou motivado e quero muito mais. A eliminação não significa nada para mim. Só me deixa mais motivado", declarou. "A forma que estamos jogando, nós nunca estivemos tão bons", completou.

Ibrahimovic já chegou a anunciar que não atuaria mais pela Suécia, passou a rejeitar convocações, mas voltou atrás. Desta vez, no entanto, o principal jogador do país garantiu sua sequência na equipe.

A seleção sueca ainda enfrenta a França, na próxima terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa, mas já não tem mais chance de classificação, após derrotas para Ucrânia e Inglaterra. Mesmo assim, o atacante exaltou a equipe, principalmente o setor ofensivo. "Sempre fomos conhecido pela nossa defesa e não nosso ataque. Agora é o contrário", avaliou.

Além do desempenho da Suécia, Ibrahimovic disse ter ficado satisfeito também com o que ele próprio demonstrou na competição. "Fisicamente e mentalmente eu me senti muito bem. Mas o que isso vale se você não ganha? Preferia vencer sem jogar bem do que jogar bem e não vencer", comentou.