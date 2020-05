Ibrahimovic retorna à Itália, mas ficará em quarentena antes de retomar treinos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic retornou à Itália nesta segunda-feira. Mas ainda não poderá se reunir aos companheiros do Milan na retomada dos treinos no futebol italiano. O jogador de 38 anos terá que ficar de quarentena porque passou as últimas semanas na Suécia, um dos poucos países da Europa a não adotar o isolamento social.

O Milan e os principais clubes do país retomaram os treinos individuais na semana passada. E vão voltar a reunir os jogadores nos centros de treinamento na próxima semana, de olho no possível retorno do futebol nacional, ainda sem data para acontecer. Assim, Ibrahimovic perderá ao menos uma semana de trabalho com os companheiros de time.

Durante a maior parte da quarentena, Ibrahimovic esteve na Suécia. Manteve o trabalho físico e até técnico no gramado, participando de sessões de treino no Hammarby, clube de Estocolmo, do qual o jogador se tornou investidor recentemente. Ele chegou a treinar com o time masculino e feminino do clube do qual agora detêm 25%. Isso foi possível porque a Suécia não adotou medidas de isolamento mais restritas.

Os treinos, contudo, geraram rumores de que o atacante poderia atuar no Hammarby também como jogador, encerrando sua carreira diante dos seus conterrâneos. Fãs e até dirigentes passaram a torcer por uma possível decisão favorável de Ibrahimovic em reforçar a equipe sueca.

"Somente Zlatan sabe (sobre esta possibilidade)", disse Jesper Jansson, diretor esportivo do clube sueco. "Ele não disse nada do tipo. Mas não é o caso de eu perguntar a ele se quer ficar aqui", afirmou o dirigente, em entrevista ao jornal sueco Expressen.

Ibrahimovic tem contrato com o Milan até o final da atual temporada europeia, que agora não tem data certa para ser finalizada.