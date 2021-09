Ibrahimovic retorna após quatro meses e garante vitória do Milan sobre a Lazio

Após quatro meses sem jogar para tratar uma lesão no joelho, Zlatan Ibrahimovic voltou a campo neste domingo, no San Siro, em Milão, e ajudou o Milan a vencer a Lazio por 2 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O sueco de 39 anos saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo e precisou de apenas sete minutos no gramado para marcar o segundo gol milanista, fechando o placar.

A vitória garantida com o gol do veterano mantém o Milan com 100% de aproveitamento na liga nacional, ainda na liderança, com nove pontos somados. Já a Lazio perdeu pela primeira vez, após vencer as duas primeiras rodadas, e agora está em sexto lugar, com seis pontos.

Leia Também Grupo feminista usa avião para protestar em reestreia de Cristiano Ronaldo no United

Embora os dois times tenham entrado em campo em boa fase, o futebol apresentado por ambos durante o primeiro tempo não foi dos mais bonitos. Em meio a muitos erros, o Milan foi melhor, pois teve a posse de bola pela maior parte do tempo e conseguiu criar lances mais interessantes no campo de ataque, enquanto a Lazio não oferecia perigo.

O zero saiu do placar aos apenas aos 45 minutos, quando Rafael Leão aproveitou contra-ataque, avançou em velocidade e tabelou com Rebic para receber dentro da área. Então, foi só chutar e fazer o gol. O time da casa ainda teve um pênalti marcado ao seu favor, mas Kessié acertou a trave e perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem.

No segundo tempo, a Lazio mostrou mais iniciativa e teve alguns bons momentos, porém a organização defensiva do Milan não deixou que isso se transformasse em gol. A vida dos visitantes se complicou quando o técnico Stefano Pioli resolveu colocar Ibrahimovic no lugar de Leão, aos 15 minutos. Pouco tempo depois, aos 22, lá estava o sueco, recebendo um passe de Rebic e empurrando para as redes.

Conhecido pela personalidade forte, Ibra ainda conseguiu se envolver com em uma confusão com o brasileiro Lucas Leiva, já nos acréscimos. O clima esquentou entre os dois após uma disputa de bola e não demorou para que outros jogadores comprassem a briga. Até Maurizio Sarri, técnico da Lazio, se exaltou, tanto que acabou expulso.

Mais cedo, outros três jogos movimentaram o Campeonato Italiano. Na Sardegna Arena, o Cagliari contou com um gol do brasileiro João Pedro, ex-Atlético e Santos, mas perdeu para o Genoa por 3 a 2. Já o Torino goleou o Salernitana por 4 a 0 e a Udinese, invicta com um empate e duas vitórias, bateu o Spezia por 1 a 0.