Ibrahimovic se diz preocupado com futuro da sua seleção O atacante Zlatan Ibrahimovic comentou com pessimismo o futuro da seleção da Suécia em competições internacionais. O país falhou em se classificar para a Copa do Mundo de 2014 e tem como próximo objetivo alcançar a vaga para a Eurocopa de 2016, mas o jogador do Paris Saint-Germain acredita que a nova geração de atletas suecos ainda é imatura para encarar grandes desafios.