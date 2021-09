Ibrahimovic sente lesão e desfalca Milan contra Liverpool pela Liga dos Campeões

Milão - O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic sofreu uma nova lesão, logo após se recuperar de um problema no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por quatro meses, e vai desfalcar o Milan na estreia pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, nesta quarta-feira, na Inglaterra. A informação foi dada nesta terça pelo técnico Stefano Pioli em entrevista coletiva.

"Ibrahimovic seria titular nesta quarta-feira, mas uma inflamação em um tendão pode acontecer, depois de quatro meses de baixa. Esperávamos que essa inflamação o permitiria jogar, no entanto ele apresenta dor", disse o treinador, na véspera do duelo contra o Liverpool, no estádio Anfield Road, em Liverpool, sobre o atacante que completará 40 anos no próximo dia 3. "É inútil correr riscos. Temos muitas partidas".

No último domingo, na primeira partida após o afastamento de quatro meses por causa da lesão no joelho esquerdo que o tirou da Eurocopa, inclusive, Ibrahimovic marcou um gol na vitória do Milan sobre a Lazio por 2 a 0, em Milão, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Na entrevista coletiva, Pioli afirmou que o substituto do atacante sueco no duelo contra o Liverpool será escolhido entre o francês Olivier Giroud e o croata Ante Rebic. O técnico italiano, além disso, evitou apresentar uma estimativa para a recuperação de Ibrahimovic. "Eu lamento por Zlatan, mas ele não voltará cedo", indicou.

De volta à Liga dos Campeões após sete anos, o Milan estreia nesta quarta-feira na fase de grupos contra o Liverpool e na sequência terá dois adversários difíceis pelo Grupo B: Porto e Atlético de Madrid.