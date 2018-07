Ibrahimovic será julgado por expulsão em jogo do PSG contra o Valencia

NYON - A Uefa informou nesta quarta-feira que Zlatan Ibrahimovic será julgado no próximo dia 27 de fevereiro em razão de sua expulsão no confronto da última terça, quando o Paris Saint-Germain venceu o Valencia por 2 a 1, na Espanha, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante sueco acabou excluído do confronto por ter dado um pisão em Andres Guardado quando o jogo já estava nos acréscimos do segundo tempo.

Por causa da expulsão, o jogador já é desfalque certo do PSG para o confronto de volta diante do rival espanhol, no próximo dia 6 de março, na França, mas a Uefa poderá aplicar mais uma partida de suspensão se o seu painel disciplinar qualificar a atitude de Ibrahimovic como uma tentativa de agressão.

No lance que motivou a sua expulsão, Ibrahimovic protege a bola dando um pisão no pé do jogador do Valencia, que caiu no gramado logo em seguida. O técnico Carlo Ancelotti e o diretor esportivo do PSG, Leonardo, qualificaram o cartão vermelho aplicado pelo árbitro como injusto, apesar da imprudência do astro sueco.

Em um caso parecido com este envolvendo Ibrahimovic, Franck Ribery, do Bayern de Munique, acabou desfalcando o time alemão na final da Liga dos Campeões 2009/2010, contra a Inter de Milão, depois que a Uefa e a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) mantiveram uma suspensão de três partidas aplicada ao jogador francês.