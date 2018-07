Ibrahimovic treina com grupo e deve reforçar PSG contra Olympique

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Paris St. Germain, deve retornar aos campos no confronto do fim de semana contra o concorrente na disputa pelo título Olympique de Marseille, após participar do treino com o restante da equipe nesta sexta-feira.

O PSG disse em comunicado que o atacante sueco voltou a treinar com os outros jogadores do time pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no calcanhar, em 21 de setembro. O atual campeão francês está em segundo na classificação, com 24 pontos em 12 jogos, quatro pontos atrás do Olympique.Ibrahimovic marcou cinco gols em cinco jogos nesta temporada da liga francesa.