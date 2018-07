Ibrahimovic treina e pode reforçar Barcelona A fase anda cada vez melhor para o Barcelona. Depois de derrotar o Deportivo La Coruña na quarta-feira e garantir a liderança do Campeonato Espanhol por mais uma rodada, o atacante Zlatan Ibrahimovic voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta. Assim, deve reforçar a equipe contra o Espanyol, fora de casa, no sábado.