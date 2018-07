Ibrahimovic vai desfalcar a Suécia contra Alemanha

O atacante Ibrahimovic vai desfalcar a seleção sueca no amistoso contra a Alemanha, na próxima quarta-feira, em Gotemburgo. O técnico Erik Hamren justificou que o jogador precisa de descanso depois de ter defendido o Milan no clássico contra a Inter de Milão, no último domingo, pelo Campeonato Italiano.

Hamren explicou, em entrevista para a agência de notícias TT, nesta segunda-feira, 15, que dará um tempo para Ibrahimovic se recuperar. "Se fosse um jogo competitivo (oficial) na quarta-feira, ele jogaria", disse o treinador.

O craque sueco marcou, de pênalti, o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Inter no clássico do último domingo, quando ele acabou sendo decisivo na partida contra o seu ex-clube.

Os jogadores da seleção da Suécia treinaram nesta segunda-feira em Malmo, onde eles também foram fazer uma aparição no evento que marca a cerimônia anual de premiação do futebol sueco.