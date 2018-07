Ibrahimovic volta, marca três e PSG goleia no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain contou com seu principal astro em dia inspirado neste domingo para vencer a segunda no Campeonato Francês e subir na tabela, em meio a um início irregular de competição. Ibrahimovic, de volta após se recuperar de lesão, marcou três vezes e foi o grande destaque da goleada por 5 a 0 diante do Saint-Étienne, pela quarta rodada.

O resultado levou o PSG aos oito pontos, na segunda colocação, dois atrás do líder Bordeaux. No dia 13 de setembro, a equipe volta a campo para pegar o Rennes, fora de casa. Já o Saint-Étienne, que parou nos sete pontos, em oitavo, jogará novamente também no dia 13, contra o Caen, em casa.

Após quase 20 dias afastado por lesão, Ibrahimovic retornou com tudo neste domingo, mas o primeiro gol só saiu por falha bizarra do goleiro Rufier. Aos 24 minutos, ele recebeu bola recuada e, ao tentar o domínio, acabou jogando para dentro do próprio gol. Já aos 40, começou o show do sueco, que marcou de cabeça após cruzamento da esquerda.

No segundo tempo, Ibrahimovic seguiu destruidor e marcou o terceiro aos 17, quando aproveitou erro da zaga, interceptou bola mal recuada e driblou Ruffier antes de tocar para a rede. Cavani ainda deixou sua marca, aos 19, em belo chute de fora, mas o dia era mesmo do sueco. Aos 26, ele arrancou sozinho e mostrou tranquilidade para tirar do goleiro e selar o resultado.