Ibrahimovic volta, mas Milan só empata com Palermo na Copa da Itália

MILÃO - O Milan não conseguiu fazer valer o seu mando de campo e, nesta quarta-feira, apenas empatou com o Palermo em 2 a 2 em San Siro, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. A partida de volta acontece no dia 10 de maio, no Renzo Barbera, casa do adversário. Na outra chave, a Inter abriu o duelo com a Roma na terça vencendo por 1 a 0 na capital italiana.

A equipe de Pato e Robinho tenta chegar a uma final de Copa da Itália que não vem desde 2003, quando os milaneses venceram a Roma e ficaram com o título. Desde então, Inter, Roma e Lazio dominaram a competição.

Nesta quarta-feira, no San Siro, o Milan pôde contar com a volta de Ibrahimovic, que não tem jogado no Campeonato Italiano por conta de uma lesão. Sem poder contar com Pato, machucado, Maximo Alegri aproveitou para poupar Robinho no primeiro tempo e escalar a equipe a campo com Ibra e Cassano no ataque.

Logo com 4 minutos, o Milan abriu o placar. Ibrahimovic recebeu cruzamento de Oddo no segundo pau, chutou de primeira sem deixar a bola cair e fez o primeiro dos donos da casa. O empate veio aos 14, com Pastore, principal destaque do Palermo, recebendo nas costas da zaga pela esquerda e fuzilando Amelia.

O mesmo Pastore deu, aos 7 da segunda etapa, a assistência em profundidade para Abel Hernandez bater de esquerda, quase sem ângulo, e virar o jogo. Precisando reverter o placar, Alegri sacou Cassano e colou Robinho em campo. A alteração decisiva, porém, foi a saída de Seedorf para a entrada do lateral-esquerdo Emanuelson.

O holandês contratado no início do ano junto ao Ajax aproveitou sobra na área aos 31 minutos, bateu de esquerda, cruzado, e voltou a empatar a partida.

Veja também:

VÍDEO: Ibra marca, mas Milan fica só no empate com o Palermo na semi da Copa da Itália