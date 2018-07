Ibson acredita em virada do Flamengo na Libertadores

Na próxima quinta-feira, o Flamengo tem a obrigação de derrotar o Universidad de Chile por dois gols de diferença para se classificar à semifinal da Libertadores. Ibson acredita na virada da equipe carioca em Santiago. "Confio bastante no time. Sei que o Flamengo voltará do Chile com uma vitória e com a classificação na bagagem. Assisti ao último jogo e acho que a atuação do time foi boa. Tivemos muitas chances de gol, mas, agora, no Chile, vamos balançar as redes. Aposto num 2 ou 3 a 0", projeta Ibson.

Revelado pelo clube, o jogador tem uma forte identificação com o Flamengo. Ele participou do início da campanha flamenguista na conquista do título do Campeonato Brasileiro. Com a boa atuação em campo, Ibson chamou a atenção do Spartak Moscou que o contratou em julho do ano passado.