Ibson antecipa seu retorno aos treinos no Santos

Por conta da disputa do Mundial de Clubes, no qual perdeu a final para o Barcelona no dia 18 de dezembro, no Japão, os principais jogadores do elenco santista voltam das férias apenas na próxima quinta-feira - casos de Neymar, Ganso, Borges, Edu Dracena, Elano e outros.

Assim, o Santos não terá seus principais jogadores na estreia do Campeonato Paulista, marcada para o dia 21 de janeiro, contra o XV de Piracicaba. Mas, com a volta antecipada aos treinos, Ibson deve ser um dos que estarão em campo na abertura da competição estadual.

Antes de Ibson, que ganhou uns dias a mais porque emendou a temporada europeia com a brasileira no ano passado, outros dois grupos de jogadores do elenco santista já tinha voltado aos treinos. Entre eles estão Aranha, Bruno Rodrigo e Alan Kardec, que deverão jogar na estreia do Paulistão.