Ibson chega ao Santos projetando conquistar títulos

"Passei dois anos maravilhosos, estava bem adaptado e, quando soube da vontade do Santos, fiquei super feliz e achei que estava no momento de voltar. Todo mundo gosta de ganhar títulos e chego num time com grandes jogadores, com uma grande estrutura", ressaltou Ibson, que elogiou o seu novo clube. "É uma sensação muito boa de voltar ao Brasil a um clube que está acostumado a ganhar títulos."

Atualmente com 27 anos, Ibson começou a carreira no Flamengo, onde virou ídolo e teve participação na campanha do título brasileiro de 2009. Ele também defendeu o Porto, de Portugal, e estava no Spartak desde o segundo semestre de 2009. Chega ao Santos em definitivo, com contrato de quatro anos.

Antes de Ibson, o Santos já havia fechado com outros sete reforços recentemente: o meia Roger, o lateral Leandro Silva e o atacante Rychely, apostas, além de Henrique, Alan Kardec e Borges, que chegaram para brigar pela titularidade. Em compensação, já perdeu Jonathan, Maikon Leite, Keirrison e Zé Eduardo. Danilo, Charles e Alex Sandro também podem sair.