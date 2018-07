Ibson cobra vitória do Santos sobre o Flamengo na Vila Belmiro

"Estou muito animado para estrear em um clube com jogadores de tanta qualidade, que estão ganhando títulos. Nosso grupo está preparado e espero que na minha estreia possamos mostrar isso dentro de campo diante do Flamengo. Estamos com três jogos a menos e é hora de começar a vencer", afirmou o volante, preocupado com a 14.ª posição do Santos na classificação.

Para tanto, Ibson prometeu comprometimento diante do seu ex-time, que defendeu em duas passagens (2003/2005 e 2007/2009). "A amizade fica fora de campo. Dentro das quatro linhas, cada um tenta defender o seu clube e hoje eu visto a camisa do Santos com muita satisfação. Espero que amanhã [quarta] eu consiga fazer um bom jogo", comentou.