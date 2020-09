Ibson descarta aposentadoria, vira craque do Mineiro aos 36 anos e curte vida interiorana

Depois de morar no Rio de Janeiro, São Paulo e Moscou, foi na pequena Tombos (MG) que o meia Ibson redescobriu o prazer de jogar futebol. O jogador revelado pelo Flamengo e com passagens por Porto, Santos e Corinthians levou a Tombense à final do Campeonato Mineiro, ganhou o prêmio de craque da competição e a dois meses de completar 37 anos, ele desfruta da tranquilidade de morar em cidade pequena e de ir aos treinos caminhando e sem trânsito.

Ibson por pouco não decidiu parar de jogar no ano passado. Foram quatro anos no Minnesota United, dos Estados Unidos, até retornar ao Brasil em 2019 com o objetivo de se aposentar. Mas ao aceitar o convite do Tombense, o meia descobriu a tranquilidade de viver em uma cidade de 8 mil habitantes e notou o quanto o ambiente poderia lhe fazer bem. "Para quem estava pensando em se aposentar, poder fazer um Campeonato Mineiro tão bom é mais do que especial", disse ao Estadão.

A oportunidade de jogar pelo Tombense veio depois de uma proposta feita pelo empresário dele, Eduardo Uram, que é gestor do clube. "Recebi o convite para disputar dois meses e meio da Série C (do Brasileirão) no ano passado. Já conhecia o projeto e a ótima estrutura do clube. Não pensei duas vezes. Acabei me apaixonando pela cidade. É muito prazeroso ter uma rotina tão tranquila e ser feliz fazendo o que gosta", contou o jogador.

Em Tombos a vida de Ibson, da mulher Cinthia e dos filhos Ibson Junior, de 12 anos, e Alícia, de 10, é bem pacata. "No comércio se eu estou sem dinheiro, até deixam eu colocar na conta para pagar depois. É uma vida simples", diverte-se. Os filhos têm gostado da liberdade da vida do interior, ao conseguirem brincar na rua o dia todo sem ter medo com a segurança. O jogador vai a pé de casa até aos treinos e no caminho cumprimenta diversos torcedores.

Para o jogador, a vida tranquila foi um dos segredos responsáveis pela ótima campanha no Campeonato Mineiro. O meia participou de 13 jogos, marcou dois gols e levou o clube à inédita vaga na final. O título escapou para o Atlético-MG, mas o reconhecimento veio com premiações. O troféu de Craque do Estadual e a presença na seleção dos melhores da competição são alguns símbolos da campanha.

Porém, o mais marcante para Ibson foi ser recebido com festa e carreata em Tombos mesmo depois de perder a final. "O povo da cidade organizou uma festa para a gente por causa da nossa campanha história. Foi ótimo poder propiciar para uma cidade tão pequena um pouco de felicidade em um período tão difícil, em plena pandemia. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil e é diferente ter esse calor humano, todo esse reconhecimento", contou.

O plano dele no momento é ajudar o time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ibson por enquanto não soube de propostas de outros clubes e brinca que se isso vier a acontecer, possivelmente será difícil avisar à família que será preciso se mudar da tranquilidade do interior mineiro.