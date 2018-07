Ibson diz que empate do Santos foi bom resultado no Paulistão

PIRACICABA - O Santos abriu a temporada 2012 neste sábado com um empate em 1 a 1 com o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra. A vitória dos reservas santistas, com um gol de Alan Kardec, prevaleceu até os 44 minutos do segundo tempo, quando André Cunha empatou, de pênalti. Mas engana-se quem pensa que o time praiano tenha saído de campo lamentando os dois pontos perdidos no fim do jogo.

"Acho que o resultado foi bom. Nós sabíamos que íamos encontrar muita dificuldade nesse jogo. Tentamos trabalhar a bola, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos e sofremos o gol no final", declarou o Ibson na saída do gramado. O jogador, mais caro do time, foi o capitão.

O Santos jogou com reservas, uma vez que o elenco principal só se reapresentou na sexta-feira após as férias. Nem Muricy esteve em Piracicaba. O time foi comandado à beira do gramado pelo auxiliar Tata, que considerou o tropeço na estreia como "normal". "O jogo de hoje (sábado) foi importante, foi legal. A gente podia ter conseguido o resultado, sofreu um pouquinho, mas é normal para começo de temporada", avaliou.

Com relação ao pênalti polêmico cometido por Crystian sobre André Cunha no fim da partida, os santistas fugiram do "padrão Muricy" e evitaram reclamar. "Se o árbitro achou que foi e marcou, não temos nem que ficar discutindo", comentou Tata.