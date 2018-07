Ibson e Renato Santos discutem e jogadores minimizam A derrota da última quarta-feira para o Resende na estreia da Taça Rio parece ter esquentado os ânimos no Flamengo. Durante o treino desta sexta, o meia Ibson e o zagueiro Renato Santos se desentenderam e bateram boca. Alex Silva tomou as dores de seu companheiro de zaga e também discutiu com o meio-campista. Somente depois que a bola parou de rolar, Dorival Júnior chamou os dois brigões e acabou com a confusão.