Ibson espera dificuldades contra reservas do Santos Flamengo e Santos vão se enfrentar no domingo, no Engenhão, e a partida vai ser significativa para um jogador. O meia Ibson há menos de um mês vestia a camisa santista e fará seu reencontro com o ex-time. Além disso, foi no histórico confronto em julho do ano passado, na Vila Belmiro, que Ibson estreou pelo Santos, naquele inesquecível 5 x 4 para o Fla, com show de Ronaldinho Gaúcho e Neymar.