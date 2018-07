Ibson ganha vaga de Guilherme e Guerrero é dúvida no Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite fez um certo mistério para definir a equipe do Corinthians que enfrenta o Coritiba, domingo, no Pacaembu, mas praticamente confirmou que Ibson será titular na vaga do volante Guilherme, suspenso. Em compensação, ainda existe uma dúvida no ataque, entre Guerrero e Pato.

"É a opção de primeiro plano, o Ibson. O Renato (Augusto) fica em segundo", disse o técnico, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, ao comentar sobre a substituição de Guilherme diante do Coritiba. "O Ibson infiltra, tem a bola longa."

A entrada de Ibson na vaga de Guilherme, que também sofreu lesão muscular e ficará cerca de dois meses afastado, fará com que o lateral-direito Edenílson fique mais "preso" na defesa. Afinal, Guilherme tem maior poder de marcação do que Ibson.

O técnico evitou confirmar o time porque não fez nenhum treino tático com bola nesta sexta-feira. A atividade que define a escalação corintiana será dada na manhã deste sábado.

A dúvida que o treinador expôs está no ataque. Guerrero e Pato brigam por um lugar entre os titulares. Pato está em vantagem porque Guerrero chegou apenas nesta sexta-feira ao CT do Parque Ecológico, depois de passar uma semana com a seleção peruana - na última quarta ele disputou amistoso na Coreia do Sul (empate por 0 a 0).

O provável time do Corinthians para enfrentar o Coritiba tem Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson e Danilo; Romarinho (Renato Augusto), Pato (Guerrero) e Emerson.