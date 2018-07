Ibson promete vontade e mira vaga do Corinthians na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Depois de perder de 1 a 0 em Lucas do Rio Verde (MT), o Corinthians vai receber o Luverdense, nesta quarta-feira, no Pacaembu, precisando vencer no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Ibson promete a equipe comprometida com o resultado.

"Claro que a gente vai entrar com bastante vontade. Só não podemos levar gols porque assim fica difícil. Mas disposição não vai faltar", pontuou o jogador, que vem sendo titular da equipe no lugar do lesionado Guilherme.

Ele acredita que, apesar da vantagem do Luverdense, o Corinthians ainda é favorito pela vaga. "Vamos fazer de tudo pra conquistar a classificação dentro de casa. Que a torcida apoie bastante a gente. Temos uma grande possibilidade, trabalhando forte, de avançar", apostou.

Ibson também comentou sobre o empate em 1 a 1 com o Vasco, domingo, em Brasília, pelo Brasileirão, e garantiu que a partida é coisa do passado. "A gente estava focado no Vasco mesmo. Mas, assim que acabou o jogo, começamos a pensar no jogo de quarta, que é importante. A gente ficou bastante triste pela derrota. Agora, estamos bastante concentrados para conseguir o resultado que todos esperam", disse o volante.