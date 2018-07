Ibson segue Léo Moura e também vai jogar em 'Segundona' dos EUA

Não é só a China que tem atraído nomes valiosos do futebol brasileiro. A segunda principal liga norte-americana também está buscando brasileiros. Depois de Léo Moura, que acertou com o Fort Lauderdale Strikers na segunda, outro ex-flamenguista vai para uma equipe da NASL (North American Soccer League): o meia Ibson assinou com Minnesota United, de Minneapolis.

"Estou muito feliz com essa nova oportunidade na minha carreira. Fui muito bem recebido e espero poder retribuir da melhor maneira possível. Os clubes aqui estão investindo cada vez mais para tornar o futebol também um sucesso no país. É um mercado que está crescendo", comentou o jogador, que está com 31 anos e jogou o Brasileirão pelo Sport.

Nos Estados Unidos, as ligas são independentes e não há acesso da NASL para a Major League Soccer (MLS). Na prática, elas são concorrentes, com a MLS muito mais consolidada. Na NASL, entretanto, também vão jogar o atacante espanhol Raúl, pelo New York Cosmos, e os brasileiros Kleberson (Indy Eleven) e Marcos Senna (também no Cosmos).

Enquanto isso, a MLS conta com o espanhol David Villa, o brasileiro Kaká, o italiano Giovinco, o irlandês Robbie Keane e a maior parte dos principais nomes da seleção dos EUA.