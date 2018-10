Icardi faz dois gols e salva a Inter de Milão em suada vitória sobre o SPAL

A Inter de Milão sofreu, mas venceu o SPAL por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Na partida realizada na cidade de Ferrara, o centroavante argentino Mauro Icardi fez a diferença ao marcar os dois gols da equipe visitante.

A Inter abriu o placar aos 13 minutos de partida, quando Icardi finalizou de cabeça após cruzamento feito pelo lado direito - a bola ainda desviou no braço de um marcador adversário antes de entrar. Quatro minutos depois, o zagueiro brasileiro Miranda cometeu pênalti, mas Mirko Antenucci chutou para fora na cobrança.

O SPAL pressionou a Inter no segundo tempo e chegou ao empate aos 26 minutos, após cruzamento feito pelo lado esquerdo desviar no lateral-direito croata Sime Vrsaljko e sobrar para Alberto Paloschi empurrar para as redes. Icardi, porém, aos 32, recebeu dentro da área e deslocou o goleiro Alfred Gomis.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou a 16 pontos, oito a menos do que a Juventus, que ganhou as oito partidas que fez e lidera o Campeonato Italiano com 100% de aproveitamento. O SPAL tem nove pontos ganhos em oito jogos, suficiente para ocupar a 14° colocação.

A competição vai ser paralisada nas próximas duas semanas por causa das datas Fifa, que reservam dias para disputas entre seleções nacionais. No dia 20, o SPAL vai visitar a Roma, enquanto a Inter de Milão, no dia 21, vai ser mandante no clássico contra o Milan.