Icasa anuncia novo técnico para continuidade da Série B O Icasa anunciou, na manhã desta quinta-feira, que Leandro Sena é o novo treinador do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele substituirá Tarcísio Pugliese, que deixou a equipe na segunda-feira para assumir o Ituano. O treinador fez um bom trabalho no América-RN, na edição passada da segunda divisão da competição nacional, e neste ano já comandou o Treze, da Paraíba.