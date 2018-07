Icasa arranca empate com o América-MG e respira fora do Z-4

O América-MG teve a chance de encostar no G-4 e continuar vivo na briga pelo acesso, mas tropeçou. Diante do Icasa na Arena Independência, na tarde deste sábado, o time mineiro saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 no final do jogo. O confronto foi válido pela 34.ª rodada da Série B.

Com o resultado, o América-MG chega aos 49 pontos, quatro a menos que o Boa Esporte, primeiro time do G-4, e continua como nono lugar. Já o Icasa, que luta contra o rebaixamento, segue fora da zona de descenso com esse ponto conquistado. O time cearense é o 16.º colocado com 39 pontos.

Jogando em casa e precisando da vitória para continuar na briga pelas primeiras posições da Série B, o América-MG iniciou a partida indo para cima do Icasa. Diante de um time que briga na parte de baixo da tabela, os donos da casa não encontraram facilidade.

Com apenas Obina isolado no ataque, o time do América se aproveitava dos laterais Pablo e Gilson, que jogavam mais ofensivamente. E foi assim a primeira chance de gol, já que, depois de cruzamento da esquerda, o atacante cabeceou rente à trave esquerda.

O América continuou dominando o jogo e teve duas boas chances de gol na etapa inicial com Obina, mas o atacante acabou desperdiçando. A única boa oportunidade criada pelo Icasa aconteceu aos 25 minutos, mas o goleiro João Ricardo fez boa defesa depois de chute cruzado de Nilson.

De tanto insistir com os laterais, o América acabou premiado. Aos 37 minutos, Obina fez belo passe para Gilson que, com muita tranquilidade, bateu forte no alto, sem chances de defesa para o goleiro Busatto. O Icasa ainda tentou empatar no final do primeiro tempo, mas se sucesso.

Precisando reverter o placar para sair da zona do rebaixamento, o Icasa começou o segundo tempo pressionando o América, mas o ataque esbarrava na boa marcação imposta pela defesa americana.

Apesar da vantagem no placar, o América continuou pressionando o Icasa no segundo tempo, mas não conseguiu ampliar o marcador. Obina até balançou a rede, mas estava impedido. O time tentava se aproveitar dos contragolpes deixados pelo espaço da zaga adversária, mas pecava na hora de completar para o gol.

De tantas chances desperdiçadas, o Icasa conquistou empatar o placar no final. Aos 37 minutos, Lucas recebeu bom passe dentro da área, girou sobre a marcação e chutou sem chance para o goleiro João Ricardo. Após o gol, o América-MG até tentou empatar, mas não teve sucesso.

Na 35.ª rodada, o América-MG vai receber o Avaí, sábado, às 16h20, num confronto que vale sonhar com a quarta vaga de acesso. No mesmo dia, porém às 21 horas, o Icasa vai sair de novo, desta vez contra o América-RN, em Natal.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 ICASA

AMÉRICA - João Ricardo; Pablo, Adalberto, Renato Santos e Gilson; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto (Junior Negão), Willians, Mancini (Bruninho) e Tchô (Renan Oliveira); Obina. Técnico: Givanildo Oliveira.

ICASA - Busatto; Naylhor, Carlinhos Rech e Gilberto; Ivonaldo (Dodó), Rodrigo Vitor, Dodó, Lucas e Zeca; Nilson (Núbio Flávio) e Erik

GOLS - Gilson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Lucas, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato Santos (América-MG); Rodrigo Vitor, Naylhor e Lucas (Icasa).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).