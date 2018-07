Icasa bate a Portuguesa e se afasta da zona de degola da Série B

Nesta terça-feira, Icasa e Portuguesa se enfrentaram em partida isolada pela abertura da 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo fraco tecnicamente, o time cearense venceu por 2 a 0 e chegou ao 14.º lugar, enquanto que a equipe paulista está na zona de rebaixamento com 11.

O primeiro tempo foi fraco, sem chances claras de gol. O Icasa chegava ao setor ofensivo com Vanger, que tentava infernizar a defesa paulista pelo lado direito, mas não levava perigo ao gol defendido por Rafael Santos. Do outro lado, a equipe paulista teve a sua melhor chance com Marcelinho, que acabou parando no goleiro Fábio.

Na segunda etapa, a Portuguesa melhorou e passou a dominar o jogo. Sem dar chances ao Icasa, chegou ao gol aos 27 minutos, mas o árbitro anulou. Arnaldo levantou a bola na área e Aldave, que acabara de entrar, empurrou para o fundo do gol, mas o juiz assinalou o impedimento do atacante.

O castigo viria nos minutos finais. Aos 41, quando a partida já se encaminhava para o empate, o Icasa marcou o primeiro. Após cruzamento da direita, Foguinho entrou livre na pequena área e, sem marcação, apenas empurrou para o gol.

Antes do término, a equipe cearense ainda ampliou com Núbio Flávio. Em lance parecido com o de Foguinho, o atacante recebeu cruzamento da direita, se esticou todo e tocou para o fundo do gol, decretando a quarta vitória do Icasa na Série B.

Na sequência da competição, pela 14.ª rodada, Icasa e Portuguesa voltam a campo na próxima terça. A equipe cearense vai até o Recife para enfrentar o Náutico, enquanto que a Portuguesa recebe o Oeste, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

ICASA 2 x 0 PORTUGUESA

ICASA - Fábio; Paulo Henrique, Gilberto, Nayhlor e Zé Carlos; Jonatan, Foguinho, Dodó e Danilinho (Eliomar); Vanger e Neílson (Núbio Flávio). Técnico: Gustavo Scalese (interino).

PORTUGUESA - Rafael Santos; Rafael Pérez, Gustavo (Luan) e Diego Augusto; Arnaldo, Diego Silva, Jocinei, Maycon e Jussandro; Pedro Oldoni (Aldave) e Marcelinho (Wéverton). Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Foguinho, aos 41, e Núbio Flávio, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonatan (Icasa); Marcelinho (Portuguesa).

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).