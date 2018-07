Icasa bate Barueri, mas segue na zona de rebaixamento do Brasileiro da Série B

BARUERI - O Icasa se deu bem na primeira das duas partidas seguidas que fará fora de casa na Série B. Na tarde deste sábado, o clube cearense bateu o Barueri por 2 a 1, na Arena Barueri, pela 11.ª rodada. O resultado comprova a fama de visitante indesejável do Icasa, que conquistou duas das suas três vitórias longe de seus domínios.

Apesar do excelente resultado, o Icasa segue dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17.ª colocação, com 12 pontos. O Barueri, por sua vez, teve sua sequência de duas vitórias interrompida e continua no meio da tabela, ocupando a 12.ª colocação, com 13 pontos.

O jogo começou morno na Grande São Paulo. Fazendo as vezes de mandante, o Barueri tomava a iniciativa na partida, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa cearense. Aos 43 minutos, os visitantes saíram na frente. Diego Palhinha abriu para Janílson na entrada da área pela esquerda. O lateral bateu cruzado no cantinho de Juninho e estufou as redes.

No segundo tempo o Icasa aproveitou a apatia dos donos da casa e ampliou o marcador aos 13 minutos. Diego Palhinha recebeu cruzamento da direita e só desviou do alcance do goleiro Juninho, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol do clube cearense. Nos acréscimos, o Barueri descontou com Val Baiano, que aproveitou cruzamento da direita, dominou e tocou na saída do goleiro.

Pela 12.ª rodada, o Icasa vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Duque de Caxias, na próxima terça-feira, às 21 horas. O Grêmio Barueri tem pela frente o duelo paulista com o São Caetano, sexta-feira, às 21 horas, no ABC.

BARUERI - 1 - Juninho; Alex Lima, Diego e Edson Borges; Marcos Pimentel, Anderson, Ademir Sopa (Robson Ponte), Alex Maranhão (Gil) e Júnior Guerreiro (Val Baiano); Marcelinho e Pedrão. Técnico - Sérgio Soares

ICASA - 2 - Marcelo Pitol; Luiz Henrique, Ramon e Everaldo; Dodó, Eliélton (Diogo), Marino, Diego Palhinha (Vinícius) e Janílson; Fábio Lopes e Preto (Marciano). Técnico - Márcio Bittencourt

Gols - Janílson, aos 43 minutos do primeiro tempo. Diego Palhinha, aos 13, e Val Baiano, aos 47 minutos do segundo tempo; Árbitro - Jefferson Schmidt (SC); Cartões amarelos - Eliélton, Ramon e Alex Lima; Local - Arena Barueri, em Barueri