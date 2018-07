Icasa bate o ABC e encerra jejum de 10 jogos na Série B

O Icasa quebrou um jejum de 10 jogos sem vitória ao bater o ABC por 1 a 0, neste sábado à noite, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, no fechamento da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo atuando com um jogador a menos a partir dos 10 minutos do segundo tempo, o time cearense segurou o resultado.

A vitória, porém, não é suficiente para tirar o Icasa da zona de rebaixamento, com 24 pontos, no 17.º lugar. Está na frente de Vila Nova e Portuguesa, com 20, e do lanterna América-MG, com 19. E encostou no América-RN, com 26 pontos, 16.º lugar. Na rodada passada, o ABC tinha vencido o Atlético-GO, por 2 a 0, e continua com 32 pontos, em 12.º lugar.

Apoiado por sua torcida, o Icasa começou mais bem distribuído em campo, ganhando as ações no meio-campo e chegado ao ataque com perigo. O ABC parecia desligado, tanto que sofreu um gol num descuido geral de sua defesa. Após escanteio cobrado por Ivonaldo, o zagueiro Naylhor subiu no segundo pau e testou para baixo, no canto direito do goleiro.

Com o time potiguar desorientado, os cearenses continuaram na frente e criaram mais duas chances para marcar. Mas as desperdiçaram. Tipo de oportunidade que poderia fazer falta no final do jogo.

Na volta do intervalo, Moacir Júnior promoveu duas trocas no ABC, com as entradas de João Henrique e Michel, respectivamente, nas vagas de João Paulo e Luciano Amaral. O time ganhou mais velocidade e teve dois chutes perigosos com João Henrique e Rogerinho, no começo do segundo tempo.

A melhor chance, porém, aconteceu aos oito minutos com Lucas Gomes. Ele invadiu a grande área sozinho, passou pelo goleiro, mas perdeu o ângulo na hora do chute. O curioso é que no minuto seguinte ele foi criticado pelo companheiro Ivonaldo, os dois discutiram e quase saíram no tapa. Resultado: Lucas Gomes foi expulso.

Com um jogador a mais, o ABC foi todo ao ataque, mas apesar do domínio territorial não conseguiu transformar sua superioridade em gols. Finalizou pouco. As melhores chances saíram aos 29 minutos, quando Patrick bateu forte e Busatto rebateu nos pés de Rodrigo Silva, que isolou por cima do travessão; e aos 40 minutos em falta cobrada por Rogerinho, que encobriu a barreira mas foi espalmada por Busatto.

Na terça-feira, o Icasa entra em campo, de novo, terça-feira, às 19h30, diante de sua torcida contra o Luverdense, que acumula três derrotas diante do Boa, Bragantino e Sampaio Corrêa. De outro lado, o ABC só vai fechar a 27.ª rodada, no sábado, às 21 horas, diante do Oeste, em Itápolis, onde goleou o Bragantino, por 4 a 1. O time potiguar não terá Madson e Rogerinho que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir a suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

ICASA 1 X 0 ABC

ICASA - Busatto; Naylhor, Gilberto e Josué; Ivonaldo, Albano, Mauri (Dodó), Felipe Lima (Danilo Cintra) e Zeca; Lucas Gomes e Eric (Nilson). Técnico: Vladimir de Jesus.

ABC - Camilo; Madson, Suéliton, Marlon e Luciano Amaral (Michel); Fábio Bahia, Marcel (Patrick), Daniel Amora e Rogerinho; João Paulo (João Henrique) e Rodrigo Silva. Técnico: Moacir Júnior.

GOL - Naylhor, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmázio (MS).

CARTÕES AMARELOS - Naylhor e Gilberto (Icasa); Luciano Amaral, Marcel, Madson, João Henrique e Rogerinho (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Gomes (Icasa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).