Icasa bate o América-MG e se livra da zona da degola nesta rodada

O Icasa conseguiu parar o embalo do América-MG no Campeonato Brasileiro da Série B. Em partida realizada nesta sexta-feira, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), o time cearense bateu o mineiro por 2 a 0 e acabou com qualquer chance de entrar na zona de rebaixamento nesta 15.ª rodada.

Com o resultado, o Icasa segue na 15.ª posição, mas chega aos 18 pontos, cinco a mais que o Paraná, primeiro na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o América-MG, mesmo com a derrota, segue na terceira posição, com 26 pontos, mas viu o Ceará disparar na liderança com 31.

Mesmo atuando fora de casa, o América-MG aproveitou a fragilidade técnica do adversário e iniciou a partida no campo de ataque, buscando abrir o placar ainda no primeiro tempo. Logo aos três minutos, o lateral Pablo subiu até a linha de fundo e fez o cruzamento procurando Obina. A bola passou pelo atacante e sobrou para Tchô, que chutou forte, mas pegou muito debaixo da bola e ela passou por cima.

O Icasa só equilibrou o jogo aos 23 minutos. Dodó arrancou com a bola do meio de campo e arriscou de fora da área. A bola saiu para fora, mas tirando tinta da trave defendida por Fernando Leal. Em um lance parecido, o time de Juazeiro do Norte puxou um contra-ataque e a bola foi rolada para trás para o volante Foguinho. Sem dominar, ele chutou forte, cruzado, mas a bola passou ao lado do gol.

O segundo tempo começou bastante sonolento, com os dois times errando muito passes e apostando apenas nos contra-ataques. O jogo caiu de ritmo e os dois clubes passaram a avaliar o empate como um bom resultado. Aos 28 minutos, porém, após um vacilo da defesa do América-MG, a bola sobrou na área para Henry Kanu, que tocou para o fundo do gol.

O atacante nigeriano ainda marcaria mais um gol aos 43 minutos. Depois de cruzamento da direita, ele dominou, girou sobre a marcação e soltou uma bomba, sem chance para o goleiro. O Icasa volta a campo na próxima semana, no sábado, às 16h20, para enfrentar o América-RN, em Natal. Do outro lado, o América-MG atuará nesta terça, às 21 horas, contra o Avaí, em Florianópolis. Os jogos serão válidos pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ICASA 2 x 0 AMÉRICA-MG

ICASA - Dionantan; Paulo Henrique (Ivonaldo), Naylhor, Gilberto e Zé Carlos; Jonatan Lima, Dodó, Foguinho (Núbio Flávio) e Eliomar; Henry Kanu e Vanger (Lucas). Técnico: Leandro Sena.

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Pablo, Vitor Hugo, André e Gilson; Leandro Guerreiro e Andrei Girotto; Ricardinho (Diney), Tchô (Bruninho) e Willians; Obina (Júnior Negão). Técnico: Moacir Junior.

GOLS - Henry Kanu, aos 28 e aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Ricardinho (América-MG).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA - R$ 18.530,00.

PÚBLICO - 1.701 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).