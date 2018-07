Icasa bate o Figueirense e se afasta da zona da degola

Com esse resultado, o time cearense chegou aos 40 pontos e subiu para o 12.º lugar, abrindo oito de diferença para a zona de rebaixamento. Já os catarinenses continuam com 55 pontos, na vice-liderança. O Figueirense tem o mesmo número de pontos do Bahia, que goleou o ASA por 5 a 1, mas leva vantagem no saldo de gols: 24 a 17.

Fazendo prevalecer o apoio de seus torcedores, o Icasa foi muito superior ao Figueirense e deixou o campo no primeiro tempo com a vantagem por 2 a 0. No primeiro gol, aos 14 minutos, André Neles fez grande jogada individual pelo lado esquerdo, deixou três marcadores para trás e bateu na saída de Ricardo. Aos 27, Junior Xuxa foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça do atacante, que subiu e cabeceou para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, o Icasa marcou o terceiro aos seis minutos, quando Junior Xuxa cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo esquerdo de Ricardo. Mesmo com um a menos, já que Vinícius Pacheco foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, o Figueirense diminuiu aos 26 minutos. Juninho cobrou falta para a área e Roberto Firmino desviou na primeira trave.

O Icasa volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Brasiliense, às 21 horas, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, pela 32.ª rodada. Já o Figueirense faz um confronto direto contra o Sport, no dia seguinte, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Ficha técnica

Icasa 3 x 1 Figueirense

Icasa - Marcelo Pitol; Tiago, Everaldo e Luiz Gustavo; Marcus Vinícius (Dodó), Paulo Foiani, Guto (Michel), Junior Xuxa e Carlinhos; André Neles (Leozinho) e Assissinho. Técnico: Flávio Araújo.

Figueirense - Ricardo; Lucas, João Paulo Goiano, Roger Carvalho e Juninho; Ygor, Túlio, Baraka (Helder) e Fernandes (Vinícius Pacheco); Reinaldo e Roberto Firmino. Técnico: Márcio Goiano.

Gols - André Neles, aos 14 e aos 27 minutos do primeiro tempo; Junior Xuxa, aos 6, e Roberto Firmino, aos 26 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Everaldo, Marcus Vinícius, Assissinho e Guto (Icasa); Reinaldo (Figueirense).

Cartão vermelho - Vinícius Pacheco (Figueirense).

Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).