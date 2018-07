Icasa demite técnico antes de jogo decisivo na Série B Arnaldo Lira não é mais o técnico do Icasa. A demissão dele aconteceu nesta quarta-feira, às vésperas da "decisão" contra a Portuguesa, marcada para sábado, em Juazeiro do Norte (CE). O duelo, válido pela 38ª e última rodada, pode decretar o rebaixamento do time cearense na Série B do Brasileiro.