Icasa derrota Luverdense e deixa zona de rebaixamento

O Icasa derrotou o Luverdense por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela 27ª rodada da Série B. Com a vitória em casa, o time cearense conseguiu respirar aliviado, saindo da zona de rebaixamento do campeonato.

Agora com 27 pontos, o Icasa subiu para o 16º lugar. Ainda pode voltar para a zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados da rodada, mas já ganhou um alento. O Luverdense, por sua vez, somou a quarta derrota seguida e ficou estacionado nos 34 pontos.

O jogo foi ruim na primeira etapa. A bola ficou boa parte do tempo no meio do campo, sendo que faltava criatividade para as duas equipes. O mais ousado era o Icasa, principalmente com Núbio Flávio, que exigiu algumas defesas do goleiro Gabriel Leite.

O gol da vitória saiu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o atacante Eric completou de cabeça para o fundo das redes. Mesmo em desvantagem, o time do Mato Grosso não esboçou qualquer reação e praticamente não deu trabalho para o goleiro Busatto.

Na próxima rodada, a 28ª da Série B, o Icasa vai a Goiânia para encarar o Atlético-GO e o Luverdense recebe o América-RN em Lucas do Rio Verde - ambos os jogos acontecem na terça-feira da semana que vem.

FICHA TÉCNICA:

ICASA 1 X 0 LUVERDENSE

ICASA - Busatto; Ivonaldo, Josué e Carlinhos Rech; Gilberto, Mauri, Albano, Roger (Luiz Fernando) e Zeca; Felipe Lima (Erik) e Núbio Flávio (Dodó). Técnico: Vladimir de Jesus.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Braga, Montoya e Edinho; Júlio Terceiro (Carlão), Washington (Renato), Felipe Alves e Rubinho; Misael e Reinaldo (Lê). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Eric, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza(PB).

CARTÕES AMARELOS - Júlio Terceiro (Luverdense); Gilberto e Braga (Icasa).

RENDA - R$ 14.380,00.

PÚBLICO - 1.319 pagantes.LOCAL - Estádio Romeirão, Juazeiro do Norte (CE).