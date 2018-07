Icasa derrota o Paysandu e disputa a final da Série C do Brasileiro

JUAZEIRO DO NORTE - Pela primeira vez na sua história, o Icasa vai decidir um título nacional. O time cearense garantiu o seu lugar na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, nesta quinta-feira, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), ao vencer o Paysandu por 2 a 1. Assim descontou a derrota em Paragominas (PA) por 3 a 2, igualou o saldo de gols em zero e teve a vantagem de marcar dois gols fora de casa. Agora vai esperar o outro finalista, que vai sair da semifinal entre Oeste e Chapecoense.

E o primeiro jogo da final já tem local definido. Será mesmo no Romeirão porque o Icasa tem campanha inferior aos outros dois semifinalistas. Os quatro times já asseguraram o direito de subir para a Série B, em 2013. No jogo de ida, em Chapecó (SC), o Oeste venceu por 1 a 0 e agora joga por um empate em casa, nesta sexta-feira, às 19 horas, para ir à final.

A vitória do Icasa foi merecida porque desde o início buscou os gols e a vitória. E abriu o placar logo aos seis minutos, de cabeça, com Naylhor. No segundo tempo, o Paysandu ainda tentou reagir, mas depois teve dois jogadores expulsos - Marcus Vinícius e Ricardo Capanema - e não reagiu. O segundo gol foi marcado, de pênalti, por Niel, aos 26 do segundo tempo.

Aos 42 minutos, o Paysandu descontou com Thiago Potiguar, com um chute de fora da área e que morreu no ângulo. Os últimos minutos foram de pressão paraense, que jogava pelo empate para decidir o título da temporada. Mas não deu.