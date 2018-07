Icasa e Oeste empatam sem gols e continuam sob risco na Série B

Em um jogo de qualidade técnica bastante baixo, o Icasa não conseguiu vencer diante de seu torcedor e empatou por 0 a 0 com o Oeste, nesta sexta-feira, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

Com o resultado, o Icasa segue sofrendo na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com apenas 29 pontos, quatro a menos que o Bragantino, o primeiro fora da zona de degola e que ainda joga na rodada - contra o América-RN, neste sábado. Do outro lado, o Oeste é o 15.º colocado, com 35 pontos.

Com dois clubes que lutam contra o rebaixamento, a partida demorou para ter chances mais claras de gols. Era visível que os jogadores se esforçavam para chegar até a área adversária, mas esbarravam na hora de acertarem o último passe.

Assim, o primeiro lance de chance de gol aconteceu apenas aos 25 minutos. Em cobrança de falta na entrada da área, Zeca chutou forte e a bola subiu e depois desceu, passando muito próxima da trave defendida pelo goleiro Anderson. No minuto seguinte, o arqueiro do Oeste precisou trabalhar, espalmando um chute forte de Ivonaldo de dentro da área.

Na volta do intervalo, os dois times melhoraram a qualidade técnica da partida. O Oeste ameaçou no contra-ataque, mas o Icasa também teve suas chances. Na melhor, aos sete minutos, Lucas Gomes driblou dois jogadores pela direita e levantou para a área. O volante Dionísio desviou contra o próprio gol e o goleiro Anderson ficou batido no lance. Daniel Gigante se esticou e tirou em cima da linha.

O Oeste também teve uma chance de ouro. Aos 24 minutos, Reis girou sobre a marcação e entrou sozinho dentro da área. Cara a cara com o goleiro, pegou muito embaixo da bola e viu ela saindo por cima.

Os dois times voltam a campo nesta terça, pela 31.ª rodada. O Icasa enfrentará o Ceará, novamente no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, às 19h30. Já o Oeste joga no mesmo horário contra o América-MG, em Itápolis (SP), no estádio dos Amaros.

FICHA TÉCNICA

ICASA 0 x 0 OESTE

ICASA - Busatto; Ivonaldo, Carlinhos Rech, Josué e Zeca; Albano, Rodrigo Vitor (Luiz Fernando) e Mauri; Núbio Flávio, Lucas Gomes (Bismarck) e Nilson (Erik). Técnico: Vladimir de Jesus.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Halisson, Daniel Gigante e Dênis; Dionísio (Jefferson), Ramires, Leandro Melo e Everton Dias; Reis (Pablo) e Lelê. Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÕES AMARELOS - Albano e Carlinhos Rech (Icasa); Dionísio, Ezequiel, Lelê e Reis (Oeste).

ÁRBITRO - Ranílton Oliveira de Sousa (MA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).