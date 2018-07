Icasa e Oeste empatam sem gols na 1.ª final da Série C Não houve vencedor no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. No estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), Icasa-CE e Oeste-SP ficaram no empate sem gols. O resultado, em tese, foi melhor para o time paulista, que no próximo sábado, no jogo de volta, atuará em casa, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), a partir das 17 horas.