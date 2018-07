Icasa e Paysandu vão às quartas de final da Série C

Agora, os oito times que avançaram na disputa irão se enfrentar no sistema de mata-mata, com o líder de um grupo enfrentando o quarto do outro e o segundo colocado de uma chave encarando o terceiro da outra.

Líder do Grupo A, o Fortaleza enfrenta o Oeste. Já o Macaé, primeiro colocado do Grupo B, encara o Paysandu. Os outros dois confrontos das quartas de final são Luverdense x Chapecoense e Duque de Caxias x Icasa.

Os vencedores dos confrontos das quartas de final já garantem o acesso para a Série B de 2013 e também se classificam às semifinais para seguir na disputa pelo título do campeonato.

A grande surpresa deste domingo foi a eliminação do Santa Cruz. O time pernambucano perdeu para o Águia por 1 a 0, em Marabá (AP), e terminou apenas na sexta posição do Grupo A, com 22 pontos. Acabou com dois pontos a menos que o Paysandu, que ficou com a quarta posição.

Já o Icasa derrotou o Paysandu por 1 a 0, em Juazeiro do Norte (CE), e terminou com 24 pontos, na terceira colocação da chave.

Enquanto isso, o último rebaixado foi definido em um confronto direto. O Cuiabá segurou o empate com o Salgueiro, por 2 a 2, fora e casa, e garantiu sua permanência na Série C por causa do saldo de gols. Os dois times terminaram com 20 pontos, mas os mato-grossenses tiveram melhor saldo: -1 a -4.

Nos outros jogos do dia, o já classificado Fortaleza empatou com o rebaixado Guarany, por 1 a 1, em Sobral. E o Luverdense, que também estava com vaga garantida, perdeu em casa para o Treze, por 2 a 0.

Confira os resultados deste domingo:

Guarany 1 x 1 Fortaleza

Icasa 1 x 0 Paysandu

Salgueiro 2 x 2 Cuiabá

Águia 1 x 0 Santa Cruz

Luverdense 0 x 2 Treze