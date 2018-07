Icasa empata em Goiás e fica na zona de rebaixamento

Na última rodada, terá que vencer a Portuguesa e torcer por tropeços de São Caetano, ASA, Paraná, Guarani ou ABC. Já o Goiás, com 52, fecha sua participação com o Guarani, em Campinas, apenas cumprindo tabela.

O jogo foi muito fraco tecnicamente, sem nenhuma emoção. As melhores chegadas foram do Icasa. Logo aos 6 minutos, após cruzamento de Osmar, Alex Afonso testou muito perto do gol de Harlei.

O jogo caiu muito de produção e só voltou a ter chances de gol no final, aos 37 minutos, mais uma vez através do Icasa. Preto bateu da entrada da área e Harlei deu rebote, no pé de Diego, que chutou, mas em cima da linha Rafael Tolói afastou o perigo.

O Icasa voltou melhor para o segundo tempo e pressionou de todos os modos para chegar ao primeiro gol. Mas, numa tarde infeliz de seus atacantes, a bola chegou pouco para Alex Afonso. No final do jogo, o zagueiro Douglas, do Goiás, cometeu falta dura e foi expulso.

FICHA TÉCNICA:

Goiás 0 x 0 Icasa

Goiás - Harlei; Carlos Alberto, Rafael Tolói, Ernando e Douglas; Marcinho Guerreiro, Alan Bahia (Tardelly), Marcelo Costa e Netinho (Valmir Lucas); Felipe Amorim e Iarley (Elivélton). Técnico - Enderson Moreira.

Icasa - Carlos Luna; Osmar, Luiz Henrique, André Turatto e Edson (Fábio Lima); Luiz Ricardo, Eliélton, Guto e Diego Palhinha; Preto e Alex Afonso (Diogo França). Técnico - Arnaldo Lira.

Árbitro - Cleisson Veloso Pereira (MG).

Cartões amarelos - Douglas e Luiz Henrique.

cartão vermelho - Douglas.

Público - 1.489 pagantes.

Renda - R$ 8.805.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

