Icasa encerra tabu com goleada sobre o ASA por 5 a 2 pela Série B

JUAZEIRO DO NORTE (CE) - O Icasa nunca havia vencido o ASA ao longo de toda a história. E não tinha jeito melhor de ter acabado com o tabu de nove jogos com uma goleada. Nesta sexta-feira, o time cearense bateu o adversário por 5 a 2, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e entrou de vez na briga pelo acesso. A partida marcou a reestreia de Ricardo Silva no comando alagoano no lugar de Leandro Campos.

A segunda vitória seguida - na última terça bateu o América-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte - colocou o Icasa na quinta colocação, com 38 pontos, podendo perder apenas uma posição no complemento da rodada. Por outro lado, o ASA conheceu a sua quarta derrota consecutiva e perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento, estacionando nos 23 pontos, em 17.° lugar.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com quatro gols e amplo domínio do Icasa. Aos sete minutos, Tadeu aproveitou cobrança de escanteio e completou de cabeça. Na sequência, Neílson fez grande jogada individual e tocou para Geraldo, que, livre de marcação, estufou as redes de Vinícius.

O ASA conseguiu diminuir aos 40 minutos. Depois de Carlinhos falhar, Diego Clementino bateu rasteiro, sem chances para o goleiro. Dois minutos depois, porém, Tadeu chutou, a bola desviou em Samuel e tirou de Vinícius.

Em vantagem no placar, o Icasa voltou do intervalo com uma postura mais defensiva, procurando matar o jogo no contra-ataque. E foi justamente isso que aconteceu. Aos 17 minutos, Neilson recebeu lançamento de Carlinhos, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Cinco minutos depois, Tadeu ajeitou de calcanhar, Juninho Potiguar dominou e bateu. A bola ainda desviou no meio do caminho antes de entrar. O ASA ainda diminuiu aos 38, quando Jefferson Maranhense aproveitou bate e rebate, tirou do goleiro e marcou.

Os dois times voltam a campo só no próximo sábado, dia 28, pela 25.ª rodada. O Icasa recebe o Atlético Goianiense, às 16h20, novamente no estádio Romeirão. Do outro lado, o desesperado ASA enfrenta o Paraná, às 21 horas, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA

ICASA 5 x 2 ASA

ICASA - João Ricardo; Neílson, Naylhor (Luiz Gustavo), Preto Costa e Carlinhos; Luís Otávio, Da Silva, Radamés (Elanardo) e Geraldo; Tadeu (Roberto) e Juninho Potiguar. Técnico: Sidney Moraes.

ASA - Vinícius; Maicon, Fabiano, Samuel e Thallyson; Milton Júnior, Djair, Glaybson (Jefferson Maranhense) e Kleiton Domingues (Valdívia); Diego Clementino (Wanderson) e Lúcio Maranhão. Técnico: Ricardo Silva.

GOLS - Tadeu, aos 7, Geraldo, aos 25, Diego Clementino, aos 40, e Samuel (contra), aos 42 minutos do primeiro tempo; Neilson, aos 17, Juninho Potiguar, aos 22, e Jefferson Maranhense, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neílson e João Ricardo (Icasa); Milton Junior (ASA).

ÁRBITRO - Valdicleuson Silva da Costa (AP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).