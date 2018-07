Icasa faz 2 a 1 e afunda ainda mais o ABC na lanterna

JUAZEIRO DO NORTE - O Icasa complicou ainda mais a situação do ABC no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, pela 15.ª rodada, em Juazeiro do Norte (CE), no estádio Romeirão, chegou à terceira vitória seguida em casa ao bater os potiguares por 2 a 1, totalizando 19 pontos, na 11.ª colocação. Com isso, o clube de Natal acumulou o quinto jogo sem vitória, na lanterna da competição com apenas oito pontos. O técnico Roberto Fernandes ainda não venceu no comando, com um empate e uma derrota.

O Icasa começou a mil por hora e logo aos quatro minutos abriu o placar. Tadeu recebeu lançamento, dominou a bola e acertou um lindo chute no ângulo de Lopes. No entanto, aos 11, o ABC deixou tudo igual. Após cobrança de falta na área, o atacante Gilcimar apareceu livre na área e testou com força para o fundo das redes.

O Icasa estava sobrando em campo e aos 22 minutos fez o segundo e merecido gol. Parecido com o primeiro, Chapinha soltou um petardo de fora da área, no ângulo de Lopes, que mais uma vez ficou sem reação.

No segundo tempo, o jogo ficou fraco tecnicamente, com o ABC tentando chegar ao gol, mas encontrando dificuldades na criação das jogadas. No final do jogo, no banco de reservas, o atacante do Icasa, Adalgiso Pitbull, se envolveu em uma confusão e foi expulso.

Os times voltam ao gramado no próximo sábado, pela 16.ª rodada. O Icasa joga de novo em Juazeiro do Norte contra o Bragantino, às 21 horas, enquanto que o ABC encara o Figueirense, em Natal, às 16h20.

FICHA TÉCNICA

ICASA 2 x 1 ABC

ICASA - João Ricardo; Neilson, Luiz Gustavo, Luiz Otávio e Carlinhos; Da Silva, Elanardo, Gilmak e Chapinha (Alex William); Tadeu e Adalgisio Pitbull (Leandrinho e Radamés). Técnico: Sidney Moraes.

ABC - Lopes; Thiaguinho, Flávio Boaventura e Lino; Guto (Felipe Alves), Edson, Bileu, Jean Carioca (Pingo) e Geovani (Alexandre); Tony e Gilcimar. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Tadeu, aos 4, Gilcimar, aos 11, e Chapinha, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neilson (Icasa); Flávio Boaventura, Pingo e Edson (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Adalgisio Pitbull, do banco de reservas (Icasa).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).