Icasa ganha e complica situação do Joinville na Série B

JUAZEIRO DO NORTE - O Icasa ganhou do Joinville por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), pela Série B do Brasileiro. A derrota fora de casa complicou a situação do time catarinense, que corre grande risco de deixar o G-4 até o complemento da 10.ª rodada do campeonato no sábado.

O Joinville está em quarto lugar, ainda com 17 pontos, e sofre ameaça de perder a posição para Figueirense, Paraná e América-MG, que ainda jogam na 10.ª rodada. O Icasa, por sua vez, subiu para a 10.ª colocação, agora com 13 pontos somados, e se distanciou um pouco da zona de rebaixamento do campeonato.

Depois de duas derrotas seguidas, o Icasa também se reabilitou na Série B, aumentando a má fase do Joinville, que já soma quatro jogos sem vitória - dois empates e duas derrotas. Para isso, o time cearense começou no ataque, pressionando bastante até abrir o placar aos 39 minutos, com o gol de Radamés.

O Joinville voltou do intervalo com uma outra postura. Tanto que empatou logo aos oito minutos, quando Ronaldo foi derrubado por Luiz Otávio dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria pelo atacante Lima. A igualdade no placar acordou o Icasa, que não demorou para equilibrar a partida.

Ligeiramente melhor, o time cearense voltou a ficar na frente aos 31 minutos, quando Juninho Potiguar cruzou e Alex William se esticou todo para completar. Depois disso, o Joinville não teve mais forças para evitar a derrota, aumentando a má fase e passando a correr sério risco de deixar o G-4 nesta rodada.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando serão realizados os 10 jogos da 11ª rodada da Série B. Na ocasião, o Icasa enfrenta o Palmeiras no Pacaembu, enquanto o Joinville recebe o Boa em seu estádio.

ICASA 2 X 1 JOINVILLE

ICASA - João Ricardo; Neilson, Luiz Otávio, Luis Gustavo e Carlinhos; Guto (Elanardo), Da Silva, Radamés e Chapinha (Alex William); Juninho Potiguar e Adalgísio Pitbull (Leandrinho). Técnico - Sidney Moraes.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Rafael, Sandro e Dênis; Augusto Recife, Marcus Vinícius, Ricardinho (Edigar Júnior) e Marcelo Costa (Liguera); Lima e Ronaldo (Somália). Técnico - Arturzinho.

GOLS - Radamés, aos 39 minutos do primeiro tempo; Lima (pênalti), aos oito, e Alex William, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Guto, Chapinha, Elanardo e Luiz Otávio (Icasa); Sandro (Joinville).

RENDA - R$ 14.250,00.

PÚBLICO - 1.080 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).