Icasa ganha e deixa Bragantino na zona de rebaixamento da Série B

JUAZEIRO DO NORTE - O Icasa se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), ao bater o Bragantino por 3 a 0 e manter o tabu de nunca ter perdido para o time paulista jogando em sua casa. Danilinho, Elanardo e Bruno Nunes marcaram os gols da equipe cearense, que deixou a zona do rebaixamento dando um salto de seis posições e assumindo a nona colocação, com 8 pontos. O clube do interior de São Paulo caiu cinco degraus e agora é o 18.º colocado com 5 pontos.

O Bragantino começou a partida a mil por hora e com um minuto marcou um gol, mas Léo Jaime estava impedido após receber lançamento dentro da área. Até os 20 minutos, o time paulista seguiu melhor, mas pecava na hora da finalização e passava a falsa impressão de domínio. O Icasa explorava os contra-ataques, mas a partir dos 30 minutos ficou dono do jogo. Danilinho e Elanardo tiveram chances, mas o goleiro Renan evitou o pior para os paulistas.

Melhor em campo naquele momento, o gol do Icasa era questão de tempo e ele saiu aos 38 minutos, de forma inesperada. Zulu carregou a bola até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Luiz Eduardo foi tentar cortar, mas chutou nas costas de Danilinho, que fechava no lance. A bola explodiu no jogador cearense e entrou no ângulo superior esquerdo de Renan.

As equipes voltaram com as mesmas formações para a segunda etapa, mas logo aos 10 minutos o time da casa ampliou. Samuel derrubou Danilinho, o melhor em campo, dentro da área: pênalti. Elanardo colocou no ângulo direito de Renan e fez 2 a 0. O tiro de misericórdia saiu aos 23. Zé Carlos lançou Bruno Nunes, que havia acabado de entrar, e o atacante fuzilou Renan dentro da pequena área: 3 a 0.

O Icasa volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando enfrenta o ABC, no estádio Iberezão, em Santa Cruz, no interior potiguar. O Bragantino recebe o Oeste, no estádio Nabi Abi Chedid, nesta sexta, às 19h30, em Bragança Paulista (SP), pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

ICASA 3 x 0 BRAGANTINO

ICASA - Dionantan; Douglas, Naylhor, Preto Costa e Zé Carlos; Elanardo (Glaybson), Foguinho, Dodó e Danilinho (Jeorge); Zulu (Bruno Nunes) e Felipe Klein. Técnico: Tarcísio Pugliese.

BRAGANTINO - Renan; Guilherme Mattis, Luiz Eduardo e Yago; Samuel (Bruno Recife), Francesco, Gustavo, Danilo Bueno e Léo Jaime; Luisinho (Cesinha) e Tássio (Danilo Alves). Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Danilinho, aos 38 minutos do primeiro tempo; Elanardo (pênalti), aos 10, e Bruno Nunes, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilinho (Icasa); Guilherme Mattis, Samuel e Gustavo (Bragantino).

ÁRBITRO - José Cleuton Souza Lima (RN).

RENDA - R$ 14.700,00.

PÚBLICO - 1.400 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).