Icasa goleia Bragantino e confirma sua força em casa O Icasa venceu o Bragantino por 4 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), no fechamento da 16.ª rodada, e ganhou posições importantes na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense, agora, soma 22 pontos e ocupa a 10.ª colocação, uma à frente do clube paulista, que soma os mesmos 22 pontos, mas tem menos vitórias: 7 a 6.