Icasa perde mais uma em Juazeiro e mantém jejum

A única vez que o Icasa venceu no Romeirão na Série B foi no dia 28 de maio. A vítima foi o Vitória, derrotado por 3 a 1, na segunda rodada. A partir daí foram quatro jogos, com três empates e uma derrota. Com o novo tropeço, o time cearense segue na zona de rebaixamento na 18.ª posição, com 13 pontos. Por outro lado, o Criciúma voltou a vencer e assumiu a oitava colocação, com 20 pontos. Na rodada anterior tinha perdido, em casa, para o Paraná.

O Criciúma foi superior durante todo o primeiro tempo. Aproveitando os erros de passe do adversário, principalmente no meio-campo, o time visitante conseguiu abrir o placar aos 35 minutos. Depois de cruzamento pelo lado esquerdo, Marcelo Pitol saiu mal e a bola sobrou nos pés do atacante Zé Carlos. Ele ajeitou de direita e bateu de esquerda, no canto do goleiro.

Depois do gol, o time catarinense recuou um pouco e viu o Icasa crescer na partida, chegando a levar perigo ao gol de Andrey em finalizações de Marciano.

Na segunda etapa, o Icasa voltou com mais disposição em busca do empate. O time da casa esboçava uma pressão, mas encontrava dificuldades em penetrar na defesa do adversário. As coisas pareciam que ficariam boas para os cearenses quando Anderson Conceição recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Logo em seguida, em cobrança de falta, Diego Palhinha obrigou o goleiro Andrey a fazer uma grande defesa. Mas a reação do Icasa parou por ai. Sem inspiração, o ataque cearense era neutralizado pela defesa catarinense. O Icasa ainda foi para cima nos minutos finais e o goleiro Andrey apareceu bem para evitar o empate.

O Icasa tem mais um confronto dentro de casa. Ele recebe o Bragantino, no próximo sábado, às 16h20, no Estádio Romeirão. O Criciúma volta a campo contra o Americana, na próxima sexta-feira, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

Icasa 0 x 1 Criciúma

Icasa - Marcelo Pitol; Luis Henrique, Ramon (Osmar) e Everaldo; Dodó, Elielton (Alex Afonso), Marino, Diego Palhinha e Janilson; Preto (Marciano) e Fábio Lopes. Técnico Marcio Bittencourt.

Criciúma - Andrey; Fabinho Capixaba, Rogélio, Anderson Conceição e Pirão; Baraka, Henik, Pedro Carmona (Doriva) e Aloísio; Zé Carlos (Toninho) e Adeílson (Schwenck). Técnico Guto Ferreira.

Gol - Zé Carlos, aos 35 minutos do primeiro tempo

Árbitro - Devarly Lira do Rosário (ES).

Cartões amarelos - Anderson Conceição, Henik, Diego Palhinha e Toninho.

Cartão vermelho - Anderson Conceição.

Renda e Público - Não disponíveis.

Local - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).